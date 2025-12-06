Les Petites Oreilles

2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-06 11:15:00

Date(s) :

2025-12-06

Les Petites Oreilles, ce sont des histoires, des comptines et de la bonne humeur pour les tout-petits et leurs parents.

Sapins argentés, lutin pressés, jouets par milliers, laissez-vous conter quelques histoires pour patienter…

Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte

Gratuit.

Infos et réservations accueil du Pôle culturel 02 99 40 78 00 ou sur lagrandepasserelle.saint-malo.fr

Médiathèque René Couanau La Grande Passerelle .

2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00

English :

L’événement Les Petites Oreilles Saint-Malo a été mis à jour le 2025-12-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel