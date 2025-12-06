Les Petites Oreilles Saint-Malo
2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-06 11:15:00
2025-12-06
Les Petites Oreilles, ce sont des histoires, des comptines et de la bonne humeur pour les tout-petits et leurs parents.
Sapins argentés, lutin pressés, jouets par milliers, laissez-vous conter quelques histoires pour patienter…
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte
Gratuit.
Infos et réservations accueil du Pôle culturel 02 99 40 78 00 ou sur lagrandepasserelle.saint-malo.fr
2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00
