Les Petites Rêveries

centre bourg Brinon-sur-Beuvron Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-07 23:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Une fois par an, ce n’est plus aux habitants de se déplacer en ville pour voir des spectacles variés et de qualité, mais se sont ces spectacles qui se déplacent à Brinon sur Beuvron.

Du théâtre, du cirque, des conférences, de l’humour, des marionnettes, de la chanson, de la danse et plein d’autres trucs aussi étonnants qu’inclassables.

Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, les Petites Rêveries privilégient la bonne humeur, l’humain et la convivialité… .

centre bourg Brinon-sur-Beuvron 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les Petites Rêveries

L’événement Les Petites Rêveries Brinon-sur-Beuvron a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Tannay Brinon Corbigny