LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC ALFRED N’AIME PAS LA MODE Montesquieu-des-Albères

LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC DESSINER SUR LES MURS

Montesquieu-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif :

Date :

Début : 2026-05-12 18:00:00

fin : 2026-05-12 18:35:00

Date(s) :

2026-05-12

L’art foisonnant de Keith Haring laissera-t-il les conférenciers et le public indemnes ?

De 3 à 10 ans Durée 35 min.

Sur réservation.

Montesquieu-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

Will Keith Haring’s abundant art leave speakers and audience alike unscathed?

Ages 3 to 10 Duration: 35 min.

Reservations required.

