LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC ALFRED N’AIME PAS LA MODE Montesquieu-des-Albères

LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC DESSINER SUR LES MURS Montesquieu-des-Albères mardi 12 mai 2026.
Montesquieu-des-Albères Pyrénées-Orientales
Début : 2026-05-12 18:00:00
fin : 2026-05-12 18:35:00
2026-05-12
L’art foisonnant de Keith Haring laissera-t-il les conférenciers et le public indemnes ?
De 3 à 10 ans Durée 35 min.
Sur réservation.
Montesquieu-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
English :
Will Keith Haring’s abundant art leave speakers and audience alike unscathed?
Ages 3 to 10 Duration: 35 min.
Reservations required.
