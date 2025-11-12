LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC « ALICE(S) » Saint-Génis-des-Fontaines
LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC « ALICE(S) » Saint-Génis-des-Fontaines mercredi 12 novembre 2025.
LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC « ALICE(S) »
Rue Saint-Antoine Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales
Début : 2025-11-12 18:00:00
fin : 2025-11-12 18:55:00
2025-11-12
Avec la compagnie Théâtre d’art / Spectacle
A partir de 7 ans / Durée 55 min
Gratuit, réservation obligatoire.
Rue Saint-Antoine Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
English :
With the Théâtre d?art company / Show
From 7 years / Duration: 55 min
Free, booking essential.
German :
Mit der Kompanie Théâtre d’art / Schauspiel
Ab 7 Jahren / Dauer: 55 Min
Kostenlos, Reservierung erforderlich.
Italiano :
Con la compagnia Théâtre d’art / Spettacolo
A partire dai 7 anni / Durata: 55 minuti
Gratuito, prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Con la compañía Théâtre d’art / Espectáculo
A partir de 7 años / Duración: 55 min
Gratuito, imprescindible reservar.
L’événement LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC « ALICE(S) » Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2025-09-04 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE