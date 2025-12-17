LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC DEDANS DEHORS Elne

LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC DEDANS DEHORS

14 Boulevard Voltaire Elne Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-04 18:00:00

fin : 2026-02-04 18:35:00

2026-02-04

Spectacle musical poétique et sensoriel, pensé pour les tout-petits à partir de 2 ans. Par la Cie La Muse.

Durée 35 min

Gratuit, réservation obligatoire.

14 Boulevard Voltaire Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

A poetic, sensory musical show for toddlers aged 2 and up. By Cie La Muse.

Running time: 35 min

Free, booking essential.

