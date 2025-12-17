LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC DEDANS DEHORS Elne
14 Boulevard Voltaire Elne
Début : 2026-02-04 18:00:00
fin : 2026-02-04 18:35:00
2026-02-04
Spectacle musical poétique et sensoriel, pensé pour les tout-petits à partir de 2 ans. Par la Cie La Muse.
Durée 35 min
Gratuit, réservation obligatoire.
14 Boulevard Voltaire Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie
A poetic, sensory musical show for toddlers aged 2 and up. By Cie La Muse.
Running time: 35 min
Free, booking essential.
