LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC « LA GRANDE OURSE »
3 Rue du Docteur Charles Bolte Elne Pyrénées-Orientales
Début : 2025-11-05 18:00:00
fin : 2025-11-05 18:55:00
2025-11-05
« La Grande Ourse du trio Oscar fou » avec la compagnie L’Imaginable Compagnie / Musique
A partir de 5 ans / Durée 55 min
Gratuit, réservation obligatoire.
+33 4 48 98 00 08
English :
« La Grande Ourse du trio Oscar fou » with L?Imaginable Compagnie / Music
From 5 years / Duration: 55 min
Free admission, booking essential.
German :
« La Grande Ourse du trio Oscar fou » mit der L?Imaginable Compagnie / Musik
Ab 5 Jahren / Dauer: 55 Min
Kostenlos, Reservierung erforderlich.
Italiano :
« La Grande Ourse du trio Oscar fou » con L’Imaginable Compagnie / Musica
Da 5 anni / Durata: 55 min
Gratuito, prenotazione obbligatoria.
Espanol :
« La Grande Ourse du trio Oscar fou » con L’Imaginable Compagnie / Música
A partir de 5 años / Duración: 55 min
Gratuito, imprescindible reservar.
