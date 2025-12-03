LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC LE PETIT SOLDAT DE PLOMB Laroque-des-Albères

LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC LES LUTINS DU CANIGOU

14 Rue Louis et Michel Soler Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 15:00:00

2026-04-15

Ce duo mêlant cirque et musique est une invitation à la découverte d’activités artistiques épanouissantes ainsi que de leur, notre environnement, notre région la Catalogne

De 7 à 10 ans/Durée 30mn

Entrée gratuite, réservation obligatoire.

14 Rue Louis et Michel Soler Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

This duo combining circus and music is an invitation to discover fulfilling artistic activities as well as their, our environment, our region: Catalonia

Ages 7 to 10/Duration: 30mn

Free admission, booking essential.

