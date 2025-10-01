LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC « MICHEL LE MOUTON… » Ortaffa
LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC « MICHEL LE MOUTON… » Ortaffa mercredi 1 octobre 2025.
LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC « MICHEL LE MOUTON… »
3 Rue des Écoles Ortaffa Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-01 18:00:00
fin : 2025-10-01 18:40:00
2025-10-01
« Michel le mouton qui n’avait pas de chance »
Avec la Compagnie Troupuscule / Théâtre interactif et musical
Pour enfants à partir de 4 ans / Durée 40 min
Entrée gratuite, inscription obligatoire.
3 Rue des Écoles Ortaffa 66560 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
English :
« Michel le mouton qui n’avait pas de chance » (Michel the unlucky sheep)
With Compagnie Troupuscule / Interactive musical theater
For children aged 4 and over / Duration: 40 min
Free admission, registration required.
German :
« Michel le mouton qui n’avait pas chance » (Michel, das Schaf, das kein Glück hatte)
Mit der Compagnie Troupuscule / Interaktives und musikalisches Theater
Für Kinder ab 4 Jahren / Dauer: 40 Min
Eintritt frei, Anmeldung erforderlich.
Italiano :
« Michel la pecora sfortunata
Con la Compagnie Troupuscule / Teatro interattivo e musicale
Per bambini a partire dai 4 anni / Durata: 40 min
Ingresso libero, iscrizione obbligatoria.
Espanol :
« Michel, la oveja desafortunada
Con la Compagnie Troupuscule / Teatro interactivo y musical
Para niños a partir de 4 años / Duración: 40 min
Entrada gratuita, inscripción obligatoria.
