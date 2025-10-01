LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC « MICHEL LE MOUTON… » Ortaffa

3 Rue des Écoles Ortaffa Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-01 18:00:00

fin : 2025-10-01 18:40:00

2025-10-01

« Michel le mouton qui n’avait pas de chance »

Avec la Compagnie Troupuscule / Théâtre interactif et musical

Pour enfants à partir de 4 ans / Durée 40 min

Entrée gratuite, inscription obligatoire.

+33 4 48 98 00 88

English :

« Michel le mouton qui n’avait pas de chance » (Michel the unlucky sheep)

With Compagnie Troupuscule / Interactive musical theater

For children aged 4 and over / Duration: 40 min

Free admission, registration required.

German :

« Michel le mouton qui n’avait pas chance » (Michel, das Schaf, das kein Glück hatte)

Mit der Compagnie Troupuscule / Interaktives und musikalisches Theater

Für Kinder ab 4 Jahren / Dauer: 40 Min

Eintritt frei, Anmeldung erforderlich.

Italiano :

« Michel la pecora sfortunata

Con la Compagnie Troupuscule / Teatro interattivo e musicale

Per bambini a partire dai 4 anni / Durata: 40 min

Ingresso libero, iscrizione obbligatoria.

Espanol :

« Michel, la oveja desafortunada

Con la Compagnie Troupuscule / Teatro interactivo y musical

Para niños a partir de 4 años / Duración: 40 min

Entrada gratuita, inscripción obligatoria.

