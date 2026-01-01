LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC TERENCE ET L’ARBRE GRAND TRES TRES GRAND Saint-Génis-des-Fontaines
LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC TERENCE ET L’ARBRE GRAND TRES TRES GRAND Saint-Génis-des-Fontaines mercredi 28 janvier 2026.
LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC TERENCE ET L’ARBRE GRAND TRES TRES GRAND
6 Allée des Moines Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 18:00:00
fin : 2026-01-28 18:35:00
Date(s) :
2026-01-28
Conte sonore sensible et immersif, pensé pour les enfants de 5 à 8 ans, avec la compagnie Oreille de Loup.
Durée 35 min
Gratuit, réservation obligatoire.
.
6 Allée des Moines Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A sensitive, immersive sound tale for children aged 5 to 8, with the Oreille de Loup company.
Duration: 35 min
Free, booking essential.
L’événement LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC TERENCE ET L’ARBRE GRAND TRES TRES GRAND Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2025-12-17 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE