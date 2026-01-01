LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC TERENCE ET L’ARBRE GRAND TRES TRES GRAND Saint-Génis-des-Fontaines

LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC TERENCE ET L’ARBRE GRAND TRES TRES GRAND

6 Allée des Moines Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-28 18:00:00

fin : 2026-01-28 18:35:00

2026-01-28

Conte sonore sensible et immersif, pensé pour les enfants de 5 à 8 ans, avec la compagnie Oreille de Loup.

Durée 35 min

Gratuit, réservation obligatoire.

A sensitive, immersive sound tale for children aged 5 to 8, with the Oreille de Loup company.

Duration: 35 min

Free, booking essential.

