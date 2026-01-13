Les Petites Sessions Rue de la Liberté Mâcon
Les Petites Sessions Rue de la Liberté Mâcon samedi 28 février 2026.
Les Petites Sessions
Rue de la Liberté MJC Flacé Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 60 – 60 – 180 EUR
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-03-01 19:00:00
2026-02-28 2026-03-01 2026-03-28 2026-03-29 2026-04-25 2026-04-26
Session 1 Approche du théâtre réaliste, réalisme et réalité, avec des textes de Michel Deutsch et de Céline.
Session 2 Approche du théâtre burlesque, expression du corps et du masque, rythme, avec des textes farcesques et des improvisations sur canevas.
Session 3 Approche du théâtre en vers, tension et respiration du discours, avec des textes de Racine et de Rostand.
À travers ces rencontres, je vous invite à explorer quelle énergie, quel type de concentration, quelle respiration sont nécessaires au comédien dans des registres aussi différents. Le programme envisagé consiste à faire émerger et à repérer les points communs et les énergies parallèles développées lors de chacun des week-ends. Qu’est-ce qui jaillit de notre intérieur pour incarner un personnage ? Qu’est-ce qui fait notre force?
Les petites sessions sont ouvertes à partir de 16 ans à tous les amateurs ayant une expérience minimale dans le domaine de la scène cours, ateliers théâtre, danse, chant, chorale… .
Rue de la Liberté MJC Flacé Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
