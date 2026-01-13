Les Petites Sessions Rue de la Liberté Mâcon

Les Petites Sessions

Rue de la Liberté MJC Flacé Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 60 – 60 – 180 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01 2026-03-28 2026-03-29 2026-04-25 2026-04-26

Session 1 Approche du théâtre réaliste, réalisme et réalité, avec des textes de Michel Deutsch et de Céline.

Session 2 Approche du théâtre burlesque, expression du corps et du masque, rythme, avec des textes farcesques et des improvisations sur canevas.

Session 3 Approche du théâtre en vers, tension et respiration du discours, avec des textes de Racine et de Rostand.

À travers ces rencontres, je vous invite à explorer quelle énergie, quel type de concentration, quelle respiration sont nécessaires au comédien dans des registres aussi différents. Le programme envisagé consiste à faire émerger et à repérer les points communs et les énergies parallèles développées lors de chacun des week-ends. Qu’est-ce qui jaillit de notre intérieur pour incarner un personnage ? Qu’est-ce qui fait notre force?

Les petites sessions sont ouvertes à partir de 16 ans à tous les amateurs ayant une expérience minimale dans le domaine de la scène cours, ateliers théâtre, danse, chant, chorale… .

Rue de la Liberté MJC Flacé Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Petites Sessions

L’événement Les Petites Sessions Mâcon a été mis à jour le 2026-01-13 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès