Les Petites Sessions MJC Flacé Mâcon
MJC Flacé 108 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 60 – 60 – 72 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 17:30:00
fin : 2026-04-25 23:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Approche du théâtre en vers.
Lors de cet atelier, découvrez l’énergie, la concentration et la respiration nécessaires au comédien pour aborder le théâtre en vers.
Explorez comment vos émotions et votre intérieur donnent vie à un personnage, et comment harmoniser votre univers intérieur avec ce que vous partagez sur scène.
Proposée par Jean-Jacques Nonot, comédien professionnel et metteur en scène T.P.B.S. .
MJC Flacé 108 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
