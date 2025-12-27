Les Petites Sessions MJC Flacé Mâcon

Les Petites Sessions

MJC Flacé 108 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 60 – 60 – 72 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:30:00

fin : 2026-04-25 23:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Approche du théâtre en vers.

Lors de cet atelier, découvrez l’énergie, la concentration et la respiration nécessaires au comédien pour aborder le théâtre en vers.

Explorez comment vos émotions et votre intérieur donnent vie à un personnage, et comment harmoniser votre univers intérieur avec ce que vous partagez sur scène.

Proposée par Jean-Jacques Nonot, comédien professionnel et metteur en scène T.P.B.S. .

MJC Flacé 108 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Petites Sessions

L’événement Les Petites Sessions Mâcon a été mis à jour le 2026-03-06 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès