Les Petites Sirènes Salle des Fêtes Chenevelles

Informations pratiques

Chenevelles

Les Petites Sirènes

Salle des Fêtes 1 Rue Raymond d’Argence CHENEVELLES Chenevelles Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 20:00:00

fin : 2026-11-12 20:30:00

Date(s) :

2026-11-12

Conté par les musiciennes elles-mêmes, il fait découvrir des chants sublimes de sirènes, de la musique ancienne à la musique contemporaine, à travers les œuvres de compositeurs et compositrices

Ce concert ludique et pédagogique donne la parole aux petites sirènes, qui veulent préserver l’eau et nous invitent à prendre soin des littoraux, cours d’eau et océans

_Concert « famille » -_

_**Vente des places à l’entrée de la salle des fêtes avant le spectacle**_

_**Durée 1h**_ .

Salle des Fêtes 1 Rue Raymond d’Argence CHENEVELLES Chenevelles 86450 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54

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English : Les Petites Sirènes

L’événement Les Petites Sirènes Chenevelles a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne