Les Petites Sirènes Salle des Fêtes Chenevelles
jeudi 12 novembre 2026 · Salle des Fêtes · Chenevelles
Informations pratiques
Chenevelles
Les Petites Sirènes
Salle des Fêtes 1 Rue Raymond d’Argence CHENEVELLES Chenevelles Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:00:00
fin : 2026-11-12 20:30:00
Date(s) :
2026-11-12
Conté par les musiciennes elles-mêmes, il fait découvrir des chants sublimes de sirènes, de la musique ancienne à la musique contemporaine, à travers les œuvres de compositeurs et compositrices
Ce concert ludique et pédagogique donne la parole aux petites sirènes, qui veulent préserver l’eau et nous invitent à prendre soin des littoraux, cours d’eau et océans
_Concert « famille » -_
_**Vente des places à l’entrée de la salle des fêtes avant le spectacle**_
_**Durée 1h**_ .
Salle des Fêtes 1 Rue Raymond d’Argence CHENEVELLES Chenevelles 86450 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54
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English : Les Petites Sirènes
L’événement Les Petites Sirènes Chenevelles a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne