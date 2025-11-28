Les Petites Sonates Auditorium de l’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Puisaye-Forterre Toucy

Les Petites Sonates

Auditorium de l'Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Puisaye-Forterre 20 Rue de la Croix Saint-Germain Toucy Yonne

2025-11-28 19:00:00

2025-11-28 19:00:00

2025-11-28 2025-11-29

L’évènement dédié aux musiciens en herbe de l’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Puisaye-Forterre. Des élèves de premier cycle se produiront en concert. Ils joueront avec un accompagnement au piano afin de se familiariser avec cet exercice ainsi qu’au public. À cette occasion, nos jeunes musiciens, en situation de concert (présentation, tenue, mise en scène) offrent à leur public le meilleur d’eux même, pour notre plus grand plaisir, un moment musical et d’émotion à ne pas manquer. .

Auditorium de l’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Puisaye-Forterre 20 Rue de la Croix Saint-Germain Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 35 97 ecoledemusique@cc-puisayeforterre.fr

