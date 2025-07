Les petites surprises de la vie – Ciné en plein air – Festival Aux heures d’été Parc de la Gaudinière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-06 22:15 –

Gratuit : oui Tout public

Projection en plein air : « Les petites surprises de la vie », 6 courts-métrages – 1h35 Conçu spécialement pour « Aux heures d’été », un programme, de 6 courts-métrages comme autant d’histoires loufoques et saugrenues qui composent notre vie ! Avec les courts-métrages : »Delivery to Hell » de Mickaël Draï – Comédie – France – 2021 – 13 min. »Piroshki » de Tatiana Werner – Comédie dramatique – France – 2022 – 15 min. »Pochette Surprise » de François Uzan – Comédie – France – 2017 – 15 min. »30 minutes par jour » de Samuel Lampaert – Comédie – Belgique – 2013 – 5 min.35″Kapitalistis » de Pablo Muñoz Gomez – Comédie – France/Belgique – 2017 – 14 min. »Millionnaires » de Stéphane Bergmans – Comédie – Belgique – 2013 – 16 min. La séance est précédée d’une présentation du film par Alexis Thébaudeau, spécialiste cinéma. Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été à partir de 20h, avant la séance, vous pouvez venir pique-niquer. L’entrée du Parc de la Gaudinière se fera par la rue de Diane (haut du parc) ; l’entrée du bas du parc sera fermée.

Parc de la Gaudinière Breil – Barberie Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-gaudiniere https://www.auxheuresete.com/