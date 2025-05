Les Petites Veillées du pays Ségali par la Cie Sputnik – Sauveterre-de-Rouergue, 23 mai 2025 07:00, Sauveterre-de-Rouergue.

Aveyron

Les Petites Veillées du pays Ségali par la Cie Sputnik Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

chacun amène quelque chose à partager, à manger, à boire ou à raconter

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-23

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

« Mémoires et Rencontresen Pays Ségali »: la Cie Sputnik pose ses valises pour un dernier tour de vélo lors de quatre veillées festives et poétiques, où l’on rit, où l’on chante, où l’on cause… ensemble.

Après avoir arpenté le territoire du pays Ségali en vélos fleuris pendant 2 ans, la Compagnie Sputnik vous invite à leurs veillées de retrouvailles avant leur départ.

Une invitation à se réunir autour d’un feu pour se retrouver, pour échanger.

A l’image de ces soirées où l’on triait les patates, ou l’on écossait les haricots tout en partageant les potins du village, où l’on écoutait les histoires du coin ou d’ailleurs en dégustant les tartes de mamie. Des soirées où chacun amenait quelque chose à partager, à manger, à boire ou à raconter.

Marion et Mickael vous invitent donc à les retrouver, pour papoter, raconter une anecdote de rencontre, regarder des souvenirs de leur aventure, écouter des récits récoltés, découvrir des histoires jamais entendues et bien sûr d’autres surprises à la sauce Sputnik.

Venez avec de quoi partager une auberge espagnole (à boire et/ou à manger)

.

Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 72 29 19 accueil@cscps.fr

English :

« Mémoires et Rencontresen Pays Ségali »: Cie Sputnik packs its bags for one last bike ride in four festive, poetic evenings, where we laugh, sing and talk? together.

German :

« Mémoires et Rencontresen en Pays Ségali »: Die Cie Sputnik stellt ihre Koffer für eine letzte Fahrradtour ab und veranstaltet vier festliche und poetische Abende, an denen gemeinsam gelacht, gesungen und diskutiert wird.

Italiano :

« Mémoires et Rencontresen Pays Ségali »: la Cie Sputnik fa le valigie per un ultimo giro in bicicletta in quattro serate festose e poetiche, in cui si ride, si canta e si parla insieme?

Espanol :

« Mémoires et Rencontresen Pays Ségali »: la Cie Sputnik hace las maletas para un último paseo en bicicleta en cuatro veladas festivas y poéticas, en las que reímos, cantamos y hablamos… juntos.

L’événement Les Petites Veillées du pays Ségali par la Cie Sputnik Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)