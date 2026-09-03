« LES PETITES VICTOIRES » – CIE FILAO rue du Quai Notre Dame Cazères
dimanche 15 novembre 2026 · rue du Quai Notre Dame · Cazères
Informations pratiques
Cazères
« LES PETITES VICTOIRES » – CIE FILAO
rue du Quai Notre Dame MAISON GARONNE Cazères Haute-Garonne
Tarif : – – 7 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 16:30:00
fin : 2026-11-15 17:30:00
Date(s) :
2026-11-15
Danse
Jeune Public à partir de 3 ans
La sonnerie de la machine à laver retentit, le parterre de spectateurs imaginaires s’efface, les créatures chimériques disparaissent, les objets redeviennent immobiles. Le temps du jeu se termine. Retour à la réalité.
Danse
Jeune Public à partir de 3 ans
La sonnerie de la machine à laver retentit, le parterre de spectateurs imaginaires s’efface, les créatures chimériques disparaissent, les objets redeviennent immobiles. Le temps du jeu se termine. Retour à la réalité.
Il se retrouve seul, entouré d’une machine à laver, d’une corbeille à linge remplie et d’un balai.
Une simple tâche au programme : lancer une machine à laver. Mais la réussite n’est pas si facile…
Les péripéties s’enchaînent, les victoires et les échecs se suivent, les émotions défilent, pleines et intenses.
Un seul faux pas et tout bascule.
Spectacle proposé en Partenariat avec la Maison Pour Tous de Cazères .
rue du Quai Notre Dame MAISON GARONNE Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 6 45 33 20 62 contact@tohubohu-collectif.fr
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English :
Dance
For Young Audiences Ages 3 and Up
The washing machine chimes, the audience of imaginary spectators fades away, the fantastical creatures vanish, and the objects become still once more. Playtime is over. Back to reality.
L’événement « LES PETITES VICTOIRES » – CIE FILAO Cazères a été mis à jour le 2026-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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