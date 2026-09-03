« LES PETITES VICTOIRES » – CIE FILAO rue du Quai Notre Dame Cazères

Informations pratiques

Cazères

« LES PETITES VICTOIRES » – CIE FILAO

rue du Quai Notre Dame MAISON GARONNE Cazères Haute-Garonne

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 16:30:00

fin : 2026-11-15 17:30:00

Date(s) :

2026-11-15

Danse

Jeune Public à partir de 3 ans

La sonnerie de la machine à laver retentit, le parterre de spectateurs imaginaires s’efface, les créatures chimériques disparaissent, les objets redeviennent immobiles. Le temps du jeu se termine. Retour à la réalité.

Danse

Jeune Public à partir de 3 ans

La sonnerie de la machine à laver retentit, le parterre de spectateurs imaginaires s’efface, les créatures chimériques disparaissent, les objets redeviennent immobiles. Le temps du jeu se termine. Retour à la réalité.

Il se retrouve seul, entouré d’une machine à laver, d’une corbeille à linge remplie et d’un balai.

Une simple tâche au programme : lancer une machine à laver. Mais la réussite n’est pas si facile…

Les péripéties s’enchaînent, les victoires et les échecs se suivent, les émotions défilent, pleines et intenses.

Un seul faux pas et tout bascule.

Spectacle proposé en Partenariat avec la Maison Pour Tous de Cazères .

rue du Quai Notre Dame MAISON GARONNE Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 6 45 33 20 62 contact@tohubohu-collectif.fr

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English :

Dance

For Young Audiences Ages 3 and Up

The washing machine chimes, the audience of imaginary spectators fades away, the fantastical creatures vanish, and the objects become still once more. Playtime is over. Back to reality.

L’événement « LES PETITES VICTOIRES » – CIE FILAO Cazères a été mis à jour le 2026-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE