Les petites visites de patrimoine en scène Aérocampus Aquitaine Latresne

Les petites visites de patrimoine en scène Aérocampus Aquitaine Latresne dimanche 21 septembre 2025.

Les petites visites de patrimoine en scène Dimanche 21 septembre, 14h00 Aérocampus Aquitaine Gironde

Tarif : 12 €. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Visite du château de Latresne (Actuel site Aérocampus)

Propriété du « Captal », seigneur de Latresne au XIVe, elle devient la résidence d’une longue lignée de la noblesse à partir du XVIIe.

Bienvenue sur les terres des seigneurs de Latresne.

Aérocampus Aquitaine 1 Rte de Cénac, 33360 Latresne Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/patrimoine-en-scene/evenements/les-petites-balades-de-patrimoine-en-scene-3 »}]

Visite du château de Latresne (Actuel site Aérocampus)

© Patrimoine en scène