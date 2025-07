Les Petites Zoreilles Médiathèque départementale Diois-Vercors Die

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme

Des histoires racontées par les bibliothécaires pour les enfants jusqu’à 5 ans et leurs parents.

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr

English :

Stories told by librarians for children up to 5 and their parents.

German :

Von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren erzählte Geschichten für Kinder bis 5 Jahre und ihre Eltern.

Italiano :

Storie raccontate da bibliotecari per bambini fino a 5 anni e i loro genitori.

Espanol :

Cuentos contados por bibliotecarios para niños de hasta 5 años y sus padres.

