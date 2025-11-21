Les Petitpatapons Biblio’fil Bibliothèque La Forge aux Livres Couffé
Lectures, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits (0 à 3 ans).
Interprété en langue des signes par Christina Potier .
Bibliothèque La Forge aux Livres 7 Rue Saint-Jérôme Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 03 20 48
English :
Readings, nursery rhymes and finger games for toddlers (0-3 years).
German :
Lesungen, Reime und Fingerspiele für Kleinkinder (0 bis 3 Jahre).
Italiano :
Letture, filastrocche e giochi di dita per i più piccoli (0-3 anni).
Espanol :
Lecturas, canciones infantiles y juegos de dedos para niños pequeños (0-3 años).
