Les Petitpatapons Biblio’fil Bibliothèque La Forge aux Livres Couffé

Bibliothèque La Forge aux Livres 7 Rue Saint-Jérôme Couffé Loire-Atlantique

Début : 2025-11-21 10:00:00

fin : 2025-11-21 10:30:00

2025-11-21

Lectures, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits (0 à 3 ans).

Interprété en langue des signes par Christina Potier .

Bibliothèque La Forge aux Livres 7 Rue Saint-Jérôme Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 03 20 48

English :

Readings, nursery rhymes and finger games for toddlers (0-3 years).

German :

Lesungen, Reime und Fingerspiele für Kleinkinder (0 bis 3 Jahre).

Italiano :

Letture, filastrocche e giochi di dita per i più piccoli (0-3 anni).

Espanol :

Lecturas, canciones infantiles y juegos de dedos para niños pequeños (0-3 años).

