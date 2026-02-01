Les petits animaux à la ferme Yutz
Les petits animaux à la ferme Yutz mercredi 11 février 2026.
Les petits animaux à la ferme
Rue de la Pépinière Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-11 09:30:00
fin : 2026-02-11
Une animation tendre et ludique autour des lapins, poules, cochons d’Inde et autres petits compagnons à plumes ou à poils ! En petit groupe et accompagné d’un parent, chaque enfant pourra
– Apprendre à connaître les animaux
– Les nourrir, les brosser, en prendre soin
– Vivre un moment de partage et de douceur
Sur réservation l’enfant doit être accompagné d’un adulte.Enfants
Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73 accueil@mjc-yutz.com
English :
Tender, fun activities for rabbits, chickens, guinea pigs and other feathered and furry friends! In small groups, accompanied by a parent, each child can ..:
? Get to know the animals
? Feed, brush and care for them
? Experience a moment of sharing and gentleness
Reservations required children must be accompanied by an adult.
