Les petits animaux à la ferme

Rue de la Pépinière Yutz Moselle

Tarif : 6 EUR

6

Tarif enfant

Date et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-11 09:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Une animation tendre et ludique autour des lapins, poules, cochons d’Inde et autres petits compagnons à plumes ou à poils ! En petit groupe et accompagné d’un parent, chaque enfant pourra

– Apprendre à connaître les animaux

– Les nourrir, les brosser, en prendre soin

– Vivre un moment de partage et de douceur

Sur réservation l'enfant doit être accompagné d'un adulte. Enfants 6€.

6 .

Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73 accueil@mjc-yutz.com

English :

Tender, fun activities for rabbits, chickens, guinea pigs and other feathered and furry friends! In small groups, accompanied by a parent, each child can ..:

? Get to know the animals

? Feed, brush and care for them

? Experience a moment of sharing and gentleness

Reservations required children must be accompanied by an adult.

L’événement Les petits animaux à la ferme Yutz a été mis à jour le 2026-01-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME