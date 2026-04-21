Campbon

Les petits animaux des mares

Campbon Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:30:00

fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Terre d’avenir vous invite à une animation de découverte des petits habitants des mares. À l’aide d’épuisettes, capture de quelques insectes aquatiques et observation dans des boîtes-loupes pour les dessiner. Il s’agira ensuite d’essayer de les identifier avant de les relâcher dans leur milieu de vie.

Prévoir des bottes, casquette et autres vêtements adaptés à la météo. Cette animation est destinée aux enfants (à partir de 5 ans) et aux adultes.

Le nombre de participants est limité et il est nécessaire de s’inscrire pour participer à cette sortie. Le lieu de la visite sera communiqué lors de l’inscription. .

Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire terredavenir@laposte.net

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English :

L’événement Les petits animaux des mares Campbon a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay