Les petits apprentis Apprenti boulanger au Moulin de l’Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire

Les petits apprentis Apprenti boulanger au Moulin de l’Epinay

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 12.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29

Découvrez de façon ludique la fabrication de pain au Moulin de l’Epinay, véritable moulin à vent encore en fonctionnement entre Angers et Nantes !

Devenez des apprentis boulangers en fabriquant vous-même votre petit pain avec la farine produite au moulin ! L’occasion de partager un moment en famille ou entre amis, tout en apprenant un métier et les techniques de fabrication de la farine.

Dès 5 ans.

Durée 2h30

Sur inscription

Inscriptions à partir du 11 septembre 10h. .

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32 contact1@moulinepinay.com

English :

A fun way to discover bread-making at the Moulin de l’Epinay, a genuine windmill still in operation between Angers and Nantes!

German :

Entdecken Sie auf spielerische Weise die Brotherstellung in der Moulin de l’Epinay, einer echten Windmühle, die zwischen Angers und Nantes noch in Betrieb ist!

Italiano :

Scoprite la panificazione in modo divertente al Moulin de l’Epinay, un autentico mulino a vento ancora in funzione tra Angers e Nantes!

Espanol :

Descubra de forma lúdica la fabricación del pan en el Moulin de l’Epinay, un auténtico molino de viento en funcionamiento situado entre Angers y Nantes

