Les petits apprentis Apprenti boulanger au Moulin de l’Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire
Les petits apprentis Apprenti boulanger au Moulin de l’Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire mercredi 22 octobre 2025.
Les petits apprentis Apprenti boulanger au Moulin de l’Epinay
LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 12.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-29 16:30:00
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-29
Découvrez de façon ludique la fabrication de pain au Moulin de l’Epinay, véritable moulin à vent encore en fonctionnement entre Angers et Nantes !
Devenez des apprentis boulangers en fabriquant vous-même votre petit pain avec la farine produite au moulin ! L’occasion de partager un moment en famille ou entre amis, tout en apprenant un métier et les techniques de fabrication de la farine.
Dès 5 ans.
Durée 2h30
Sur inscription
Inscriptions à partir du 11 septembre 10h. .
LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32 contact1@moulinepinay.com
English :
A fun way to discover bread-making at the Moulin de l’Epinay, a genuine windmill still in operation between Angers and Nantes!
German :
Entdecken Sie auf spielerische Weise die Brotherstellung in der Moulin de l’Epinay, einer echten Windmühle, die zwischen Angers und Nantes noch in Betrieb ist!
Italiano :
Scoprite la panificazione in modo divertente al Moulin de l’Epinay, un autentico mulino a vento ancora in funzione tra Angers e Nantes!
Espanol :
Descubra de forma lúdica la fabricación del pan en el Moulin de l’Epinay, un auténtico molino de viento en funcionamiento situado entre Angers y Nantes
L’événement Les petits apprentis Apprenti boulanger au Moulin de l’Epinay Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges