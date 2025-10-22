Les petits apprentis Atelier chocolat à la Chocolaterie Cesbron Zone artisanale de la Gagnerie Chemillé-en-Anjou

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-29 11:45:00

2025-10-22 2025-10-25 2025-10-29

Embarquez pour un voyage gourmand dans une chocolaterie des Mauges !

Partez à la découverte du métier de chocolatier le temps de quelques heures !

Les enfants pourront en apprendre plus sur la provenance du chocolat et sa fabrication. Pendant près de 2h, ils réaliseront un moulage et une décoration sur le thème d’Halloween. Les petits apprentis termineront bien sûr avec une dégustation ! Miam !

Dès 6 ans.

Durée 1h45

Sur inscription

Inscriptions à partir du 11 septembre 10h. .

Zone artisanale de la Gagnerie SAINT-GEORGES-DES-GARDES Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 28 66 caolechocolats@orange.fr

English:

Take a gourmet trip to a chocolate factory in the Mauges region!

German:

Begeben Sie sich auf eine Gourmetreise in eine Chocolaterie in Les Mauges!

Italiano:

Fate una gita golosa in una fabbrica di cioccolato a Les Mauges!

Espanol:

Haga un viaje gastronómico a una fábrica de chocolate en Les Mauges

