Les petits apprentis Atelier DUO Adulte-Enfant L’atelier Maroline Mauges-sur-Loire mercredi 22 octobre 2025.

Tarif : 45 – 45 – 80 EUR

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22 12:30:00

2025-10-22

Découvrez le savoir faire d’une maroquinière et fabriquez votre propre accessoire en duo.

Envie d’un moment créatif et complice autour du cuir, entre adulte et enfant ? L’atelier Maroline a ce qu’il vous faut ! Pendant 2h, découvrez le savoir-faire d’une maroquinière et fabriquez votre propre accessoire parmis un porte-carte ou une trousse écolière, et si vous le souhaitez, un porte-clé !

Dès 7 ans.

Durée 2h

Sur inscription

Inscriptions à partir du 11 septembre 10h. .

L’atelier Maroline 36 rue d’Anjou Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32 info@atelier-maroline.com

English :

Discover the know-how of a leatherworker and make your own accessory as a duo.

German :

Entdecken Sie das Know-how einer Lederwarenhändlerin und stellen Sie zu zweit Ihr eigenes Accessoire her.

Italiano :

Scoprite le abilità di un pellettiere e realizzate insieme il vostro accessorio.

Espanol :

Descubre las habilidades de un marroquinero y fabricad juntos vuestro propio accesorio.

