Les petits apprentis Atelier « RéCréation » Au Goût du Jour Orée d’Anjou mercredi 8 octobre 2025.

Les petits apprentis Atelier « RéCréation »

Au Goût du Jour 7013 bis Rue de Vendée Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

2025-10-08 2025-10-15 2025-10-29

Apprenez à transformer des objets du quotidien en véritable oeuvre d’art à l’Atelier Au Goût du Jour à Saint-Laurent-des-Autels.

Vous n’avez aucunes connaissances sur le tressage mais vous avez envie d’en apprendre plus ? Venez découvrir l’histoire du tressage et apprendre à tresser sur des métiers à tresser de 1830-1900. Tout en créant au choix vos bracelets, vos lacets de chaussures ou votre cordon, vous vous familiariserez avec un savoir-faire rare d’exception.

Dès 8 ans.

Durée 2h30

Maximum 4 personnes par atelier.

Sur inscription

Inscriptions à partir du 11 septembre 10h. .

Au Goût du Jour 7013 bis Rue de Vendée Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32 augoutdujour49270@gmail.com

English :

Learn how to transform everyday objects into works of art at Atelier Au Goût du Jour in Saint-Laurent-des-Autels.

German :

Lernen Sie im Atelier Au Goût du Jour in Saint-Laurent-des-Autels, wie Sie Alltagsgegenstände in ein echtes Kunstwerk verwandeln können.

Italiano :

Imparate a trasformare gli oggetti di uso quotidiano in opere d’arte al laboratorio Au Goût du Jour di Saint-Laurent-des-Autels.

Espanol :

Aprenda a transformar objetos cotidianos en obras de arte en el taller Au Goût du Jour de Saint-Laurent-des-Autels.

L’événement Les petits apprentis Atelier « RéCréation » Orée d’Anjou a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges