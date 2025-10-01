Les petits apprentis Atelier tressage à la main Bégrolles-en-Mauges Mauges-sur-Loire

Les petits apprentis Atelier tressage à la main Bégrolles-en-Mauges Mauges-sur-Loire mercredi 1 octobre 2025.

Les petits apprentis Atelier tressage à la main

Bégrolles-en-Mauges 15 Rue de la Croix de Pierre Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 10:00:00

fin : 2025-10-08 11:30:00

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22

Découvrez les métiers du tressage à la Manufacture de tressage de Bégrolles-en-Mauges.

Venez découvrir la mécanique du tressage kumihimo et apprendre à tresser sur des métiers japonais ancestraux nommés marudai, savoir-faire rare et d’exception à la manufacture du tressage. Choisissez un fil écoresponsable (lin, coton bio, polyester recyclé ou laine), préparez les bobines en les canetant, partagez un moment unique et repartez avec votre création en souvenir.

Dès 8 ans.

Durée 1h30

Maximum 8 personnes

Sur inscription

Inscriptions à partir du 11 septembre 10h. .

Bégrolles-en-Mauges 15 Rue de la Croix de Pierre Mauges-sur-Loire 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32 manufacture@made-by-bobine.fr

English :

Discover the braiding trades at the Manufacture de tressage de Bégrolles-en-Mauges.

German :

Entdecken Sie die Berufe des Flechthandwerks in der Manufacture de tressage in Bégrolles-en-Mauges.

Italiano :

Scoprite le professioni dell’intreccio presso la Manufacture de tressage de Bégrolles-en-Mauges.

Espanol :

Descubra los oficios del trenzado en la Manufacture de tressage de Bégrolles-en-Mauges.

L’événement Les petits apprentis Atelier tressage à la main Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges