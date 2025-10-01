Les petits apprentis Atelier tressage sur métier bois datant de 1830 à 1900 Bégrolles-en-Mauges Mauges-sur-Loire

Les petits apprentis Atelier tressage sur métier bois datant de 1830 à 1900 Bégrolles-en-Mauges Mauges-sur-Loire mercredi 1 octobre 2025.

Les petits apprentis Atelier tressage sur métier bois datant de 1830 à 1900

Bégrolles-en-Mauges 15 Rue de la Croix de Pierre Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-15 16:00:00

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22

Découvrez les métiers du tressage et apprenez sur des métiers à tresser en bois datant de 1830-1900 à la Manufacture de tressage de Bégrolles-en-Mauges.

Vous n’avez aucunes connaissances sur le tressage mais vous avez envie d’en apprendre plus ? Venez découvrir l’histoire du tressage et apprendre à tresser sur des métiers à tresser de 1830-1900. Tout en créant au choix vos bracelets, vos lacets de chaussures ou votre cordon, vous vous familiariserez avec un savoir-faire rare d’exception.

Dès 12 ans.

Durée 2h

Sur inscription

Inscriptions à partir du 11 septembre 10h. .

Bégrolles-en-Mauges 15 Rue de la Croix de Pierre Mauges-sur-Loire 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32 manufacture@made-by-bobine.fr

English :

Discover braiding crafts and learn about wooden braiding looms dating from 1830-1900 at the Manufacture de tressage de Bégrolles-en-Mauges.

German :

Entdecken Sie das Flechthandwerk und lernen Sie in der Flechtmanufaktur von Bégrolles-en-Mauges über hölzerne Flechtmaschinen aus den Jahren 1830-1900.

Italiano :

Scoprite l’intreccio e imparate a conoscere i telai in legno per l’intreccio risalenti al 1830-1900 presso la Manufacture de tressage de Bégrolles-en-Mauges.

Espanol :

Descubra más sobre el trenzado y conozca las máquinas trenzadoras de madera que datan de 1830-1900 en la Manufacture de tressage de Bégrolles-en-Mauges.

L’événement Les petits apprentis Atelier tressage sur métier bois datant de 1830 à 1900 Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges