Les Petits Apprentis « Petit artisan, pierre » au Musée des Métiers

Place de l’Eglise Musée des Métiers Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

2025-10-22 2025-10-29

Découvrez les métiers de la pierre sous forme d’atelier ludique et interactif au Musée des Métiers à Saint-Laurent-de-la-Plaine.

Après une visite ponctuée de manipulations d’objets, les enfants réaliseront une activité autour de la pierre comme matériau.

Dès 8 ans.

Durée 1h30

Sur inscription.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10h. .

Place de l’Eglise Musée des Métiers Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32 contact@musee-metiers.fr

English :

Discover the stone trades in a fun, interactive workshop at the Musée des Métiers in Saint-Laurent-de-la-Plaine.

German :

Entdecken Sie die Berufe der Steinbearbeitung in Form eines spielerischen und interaktiven Workshops im Musée des Métiers in Saint-Laurent-de-la-Plaine.

Italiano :

Scoprite i mestieri della pietra in un laboratorio divertente e interattivo al Musée des Métiers di Saint-Laurent-de-la-Plaine.

Espanol :

Descubra los oficios de la piedra en un taller lúdico e interactivo en el Museo de Oficios de Saint-Laurent-de-la-Plaine.

