Les petits Architectes Festijeux Guillestre
Les petits Architectes Festijeux Guillestre mercredi 20 août 2025.
Les petits Architectes Festijeux
place de l’Eglise Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-08-20
fin : 2025-08-21
Date(s) :
2025-08-20
Tu adores les constructions géantes, les cabanes et les kaplas ? Alors, il est temps de passer au niveau supérieur !
.
place de l’Eglise Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
English :
Do you love giant constructions, huts and kaplas? Then it’s time to take it to the next level!
German :
Du liebst Riesenbauten, Hütten und Kaplas? Dann ist es Zeit für das nächste Level!
Italiano :
Vi piacciono gli edifici giganti, le capanne e le kaplas? Allora è arrivato il momento di passare al livello successivo!
Espanol :
¿Te encantan los edificios gigantes, las cabañas y las kaplas? ¡Entonces es hora de pasar al siguiente nivel!
L’événement Les petits Architectes Festijeux Guillestre a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras