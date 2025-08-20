Les petits Architectes Festijeux Guillestre

Les petits Architectes Festijeux Guillestre mercredi 20 août 2025.

Les petits Architectes Festijeux

place de l’Eglise Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date :

Début : Jeudi 2025-08-20

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-08-20

Tu adores les constructions géantes, les cabanes et les kaplas ? Alors, il est temps de passer au niveau supérieur !

place de l’Eglise Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

Do you love giant constructions, huts and kaplas? Then it’s time to take it to the next level!

German :

Du liebst Riesenbauten, Hütten und Kaplas? Dann ist es Zeit für das nächste Level!

Italiano :

Vi piacciono gli edifici giganti, le capanne e le kaplas? Allora è arrivato il momento di passare al livello successivo!

Espanol :

¿Te encantan los edificios gigantes, las cabañas y las kaplas? ¡Entonces es hora de pasar al siguiente nivel!

