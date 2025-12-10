Les Petits As Le Mondial Wilson TARBES Tarbes

Les Petits As Le Mondial Wilson

TARBES Boulevard Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-22

fin : 2026-02-01

2026-01-22

Bienvenue à ce tournoi de tennis de référence de la catégorie des 12-14 ans !

Venez encourager des jeunes ados, garçons et filles, venant de 50 nations différentes pour 10 jours de compétition inoubliables !

Les Petits As, c’est une belle aventure qui regroupe chaque année les meilleurs joueurs de tennis juniors de la planète.

Passion, amitié, bénévolat, organisation, soutien, ambition, tels sont les maîtres mots de ce tournoi.

Tous ces jeunes joueurs sont à suivre de près car d’ici 5 ans nous les retrouverons assurément parmi les plus grands joueurs internationaux tels leurs illustres aînés (Nadal, Federer, Mauresmo, etc…) qui les ont précédés aux Petits As !

Les temps forts de l’édition 2026

– Des matchs, des matchs et des matchs !

– Mardi 27 janvier à 20h Court central Présentation des 50 délégations et remise des médailles de la ville de Tarbes par Monsieur le Maire.

Participation des écoles de danse Animations gratuites dans le village Hall n°1

– Tournoi Paratennis du 29 janvier au 1er février 2026

Plus d’infos voir site internet

.

English :

Welcome to the benchmark tennis tournament for the 12-14 age group!

Come and cheer on teenage boys and girls from 50 different nations for 10 days of unforgettable competition!

The Petits As is a great adventure, bringing together the world’s best junior tennis players every year.

Passion, friendship, volunteer work, organization, support and ambition are the key words of this tournament.

We’ll be keeping a close eye on all these young players, because in 5 years’ time, we’re sure to find them among the greatest international players, just like their illustrious elders (Nadal, Federer, Mauresmo, etc.) who preceded them at the Petits As!

Highlights of the 2026 edition:

– Matches, matches and matches!

– Tuesday, January 27, 8pm ? Centre court: Presentation of the 50 delegations and presentation of medals by the Mayor of Tarbes.

Participation of dance schools Free entertainment in the village ? Hall n°1

– Paratennis tournament from January 29 to February 1, 2026

More info: see website

L’événement Les Petits As Le Mondial Wilson Tarbes a été mis à jour le 2025-12-08 par OT de Tarbes|CDT65