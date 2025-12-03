Les petits ateliers de Noël Activités manuelles La Grande École Le Havre

Les petits ateliers de Noël Activités manuelles

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 15:00:00

fin : 2025-12-03 16:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Offrez à vos enfants une parenthèse créative sur le thème de Noël !

Au programme réalisation de boules pompon de Noël, création de porte-clés de Noël et fabrication de bougies bonhomme de neige.

Un moment ludique et chaleureux pour préparer les fêtes tout en s’amusant.

L’activité sera encadrée par un animateur spécialisé et se déroulera de 15h à 16h à La Grande École.

Inscriptions ouvertes aux enfants de 5 à 12 ans. .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

English : Les petits ateliers de Noël Activités manuelles

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les petits ateliers de Noël Activités manuelles Le Havre a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie