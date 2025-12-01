Les petits ateliers de Noël Lecture de contes par le Noël La Grande École Le Havre
Les petits ateliers de Noël Lecture de contes par le Noël mercredi 17 décembre 2025.
Les petits ateliers de Noël Lecture de contes par le Noël
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 16:00:00
2025-12-17
Laissez votre enfant plonger dans la magie de Noël aux côtés du Père Noël en personne !
Il viendra raconter de magnifiques contes féeriques et captivants, pour un après-midi rempli de rêves, d’imaginaire et d’émerveillement.
Une expérience inoubliable pour tous les petits rêveurs, encadrée par un animateur spécialisé.
Inscriptions obligatoires Places limitées Enfants de 5 à 12 ans
Un moment enchanté à ne pas manquer ! .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie
