Les petits ateliers de Noël Lecture de contes par le Noël La Grande École Le Havre

Les petits ateliers de Noël Lecture de contes par le Noël

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Laissez votre enfant plonger dans la magie de Noël aux côtés du Père Noël en personne !

Il viendra raconter de magnifiques contes féeriques et captivants, pour un après-midi rempli de rêves, d’imaginaire et d’émerveillement.

Une expérience inoubliable pour tous les petits rêveurs, encadrée par un animateur spécialisé.

Inscriptions obligatoires Places limitées Enfants de 5 à 12 ans

Un moment enchanté à ne pas manquer ! .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

English : Les petits ateliers de Noël Lecture de contes par le Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les petits ateliers de Noël Lecture de contes par le Noël Le Havre a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie