Les petits ateliers de Noël Maquillage et jeux de société La Grande École Le Havre

Les petits ateliers de Noël Maquillage et jeux de société

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 16:00:00

2025-12-10

Plongez votre enfant dans la magie de Noël avec un après-midi plein de fun et de créativité !

Au programme maquillages féeriques, jeux de société et une ambiance chaleureuse pour faire monter l’esprit des fêtes. Qui sait… il repartira peut-être transformé en petit lutin de Noël !

L’activité est encadrée par un animateur spécialisé et garantit un moment joyeux et inoubliable pour les enfants.

Inscription obligatoire Places limitées Pour les enfants de 5 à 12 ans

Rejoignez nous pour partager un mercredi rempli de rires et de magie ! .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

