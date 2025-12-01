Les petits ateliers de Noël Maquillage et jeux de société La Grande École Le Havre
Les petits ateliers de Noël Maquillage et jeux de société La Grande École Le Havre mercredi 10 décembre 2025.
Les petits ateliers de Noël Maquillage et jeux de société
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10 16:00:00
2025-12-10
Plongez votre enfant dans la magie de Noël avec un après-midi plein de fun et de créativité !
Au programme maquillages féeriques, jeux de société et une ambiance chaleureuse pour faire monter l’esprit des fêtes. Qui sait… il repartira peut-être transformé en petit lutin de Noël !
L’activité est encadrée par un animateur spécialisé et garantit un moment joyeux et inoubliable pour les enfants.
Inscription obligatoire Places limitées Pour les enfants de 5 à 12 ans
Rejoignez nous pour partager un mercredi rempli de rires et de magie ! .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
