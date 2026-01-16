Les petits ateliers du court sable (e)mouvant | mille formes Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans Clermont-Ferrand
Les petits ateliers du court sable (e)mouvant | mille formes Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans Clermont-Ferrand mercredi 28 janvier 2026.
Les petits ateliers du court sable (e)mouvant | mille formes
Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 23 rue Fontgiève Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-01-28
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-01-28
Un atelier proposé par Chaïtane Conversat, réalisatrice et scénariste
.
Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 23 rue Fontgiève Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 42 66 64 milleformes@ville-clermont-ferrand.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A workshop proposed by Chaïtane Conversat, director and scriptwriter
L’événement Les petits ateliers du court sable (e)mouvant | mille formes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-01-14 par Clermont Auvergne Volcans