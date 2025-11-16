Les petits cabarets de curiosités La Princesse qui n’aimait pas… Saint-André-les-Vergers
Les petits cabarets de curiosités La Princesse qui n’aimait pas…
Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Il était une fois… autrement
C’est l’histoire d’une princesse qui réussit un jour une superbe mayonnaise. Conseillers et ministres, cuisiniers et garagistes, tout le monde l’affirmait il fallait la marier !
On fit venir les princes d’à côté, ceux des environs, ceux du bout du monde… aucun ne fit battre son cœur. Et puis, bon, elle n’allait pas passer sa vie à attendre le prince charmant, non ?
Entourée d’objets marionnettiques, dans un dispositif scénique poétique et ludique, la comédienne nous offre un autre regard sur les contes de fée. Et nous donne à voir joyeusement une princesse qui, comme n’importe quelle jeune femme, interroge le mariage,
l’amitié, l’amour et ce qu’elle va faire de sa vie… avec ou sans mari.
Une proposition joyeuse et plein de fantaisie !
Distribution
Un projet de Caroline Guyot
Avec Stéphanie Vertray
Écriture Aude Denis d’après le roman jeunesse d’Alice Brière-Haquet
Mise en scène Johanny Bert assisté d’Adeline-Fleur Baude
Univers plastique, objets et costumes Vaïssa Favereau
Scénographie Johanny Bert
Aménagement décor Amaury Roussel
Lumières Didier Lamy .
Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr
