Les petits cabarets de curiosités Les ficelles de l’Art Saint-André-les-Vergers

Les petits cabarets de curiosités Les ficelles de l’Art

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 19:30:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Inspirée par les tutoriels qui abondent sur internet, une conférencière entreprend d’expliquer la mécanique de l’acteur en décortiquant les techniques et les ficelles du métier.



Prenant au sérieux son rôle de passeuse , elle dévoile les petits secrets des comédiens comment mourir sur scène ? Comment cacher un trou de texte ? Comment jouer la tristesse ?



Mais, comme dans tout tutoriel, la recherche absolue d’efficacité et de rapidité n’est pas sans risque. En voulant désosser le jeu d’acteur, Hélène met en lumière ce que le comédien cherche à cacher les maladresses, les doutes, les pertes de contrôle, les malaises, avec une autodérision radicale.



Dans un enthousiasme effréné, le jeu d’acteur est réinventé.



Distribution

Jeu Hélène Géhin

Mise en scène Laurent Fraunié

Régie Thomas Coltat ou Jeff Metten (en alternance)

Création lumière Brice Durand .

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

