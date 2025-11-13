Les petits cabarets de curiosités Little Italy Saint-André-les-Vergers
Les petits cabarets de curiosités Little Italy Saint-André-les-Vergers jeudi 13 novembre 2025.
Les petits cabarets de curiosités Little Italy
Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 19:30:00
fin : 2025-11-13
Date(s) :
2025-11-13
Sur les pas des émigrés italiens des XIXe et XXe siècles, la soprano Harmonie Deschamps et l’accordéoniste Pierre Cussac portent l’âme de ces transalpins. Avec nostalgie, sensibilité et espièglerie, le duo s’amuse à revisiter airs d’opéras, musique traditionnelle, madrigaux baroques et chanson populaire dans des arrangements inédits.
Un voyage musical où les émotions et les cultures se rencontrent.
Distribution
Chant, direction artistique Harmonie Deschamps
Accordéon, arrangements, composition Pierre Cussac .
Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les petits cabarets de curiosités Little Italy Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne