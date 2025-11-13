Les petits cabarets de curiosités Little Italy Saint-André-les-Vergers

Les petits cabarets de curiosités Little Italy

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers Aube

Début : 2025-11-13 19:30:00

Sur les pas des émigrés italiens des XIXe et XXe siècles, la soprano Harmonie Deschamps et l’accordéoniste Pierre Cussac portent l’âme de ces transalpins. Avec nostalgie, sensibilité et espièglerie, le duo s’amuse à revisiter airs d’opéras, musique traditionnelle, madrigaux baroques et chanson populaire dans des arrangements inédits.



Un voyage musical où les émotions et les cultures se rencontrent.



Distribution

Chant, direction artistique Harmonie Deschamps

Accordéon, arrangements, composition Pierre Cussac .

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

