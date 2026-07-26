Les Petits Cavaliers Pirate Montpensier Broût-Vernet

Informations pratiques

Broût-Vernet

Les Petits Cavaliers Pirate

Montpensier Les écuries de Montpensier Broût-Vernet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Ahoy moussaillons ! Éveil poney sur le thème des pirates aux Écuries de Montpensier. Ateliers ludiques à poney pour les tout-petits, accompagnés d’un adulte. Une belle aventure les attend !

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Montpensier Les écuries de Montpensier Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 44 73 22 mel.datsit@gmail.com

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English :

Ahoy, shipmates! A pirate-themed pony ride at the Montpensier Stables. Fun pony workshops for little ones, accompanied by an adult. A great adventure awaits them!

L’événement Les Petits Cavaliers Pirate Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Val de Sioule