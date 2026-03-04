Les petits céramologues, Château de Clermont, Clermont

Les petits céramologues Samedi 13 juin, 15h00 Château de Clermont Haute-Savoie

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Découvrez le travail de l’archéologue spécialiste de la céramique : assemblez et recollez les pots en terre, puis retrouvez leur période de fabrication.

Château de Clermont 74270 Clermont-en Clermont 74270 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450335033 https://hautesavoie.fr/evenement/chateau-de-clermont/ Plongez dans l’histoire fascinante des Châteaux de Clermont, un site exceptionnel où se mêlent un château médiéval, disparu et une demeure Renaissance. Découvrez l’un des rares exemples d’architecture Renaissance dans l’ancien duché de Savoie, avec sa façade monumentale et ses galeries intérieures.

Profitez de visites libres ou guidées, adaptées à tous, avec des activités pour toute la famille. Participez à des ateliers créatifs, des visites thématiques, et assistez à des événements réguliers comme le Festival Clermont en Scène(s). Un lieu vivant à découvrir à travers des reconstitutions historiques et plus encore. Présence de parking, parking PMR à proximité de l’entrée du site

Découvrez le travail de l’archéologue spécialiste de la céramique : assemblez et recollez les pots en terre, puis retrouvez leur période de fabrication.

©Dep74