Les petits champions de la lecture au domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis

Les petits champions de la lecture au domaine de Chaalis

Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 16:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Second tour de la finale départementale des Petits Champions de la Lecture

Horaires 14h 16h30

Lieu Orangerie du domaine de Chaalis exceptionnellement ouverte au public pour l’occasion !

Accès libre avec le billet d’entrée du domaine de Chaalis

Le domaine de Chaalis a le plaisir d’accueillir pour la deuxième année consécutive la Finale Départementale 2nd tour du concours Les Petits Champions de la Lecture !

De jeunes lecteurs talentueux de CM1 et CM2 feront vibrer le public en lisant à voix haute des extraits soigneusement choisis. Une compétition pleine d’émotion où chaque mot compte… Qui se qualifiera pour l’étape suivante ?

Ne manquez pas cet événement où la magie des mots prend vie dans un cadre historique exceptionnel ! Venez encourager ces jeunes passionnés et profitez d’un moment littéraire inoubliable.

Accès libre avec le billet d'entrée du domaine de Chaalis

Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France accueil@chaalis.fr

English :

Second round of the Petits Champions de la Lecture departmental final

Times: 2pm to 4:30pm

Venue: Orangerie du domaine de Chaalis, exceptionally open to the public for the occasion!

Free access with Chaalis entrance ticket

