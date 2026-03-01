Les petits champions de la lecture Espace Boris Vian Montluçon
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2026-03-18 14:30:00
2026-03-18
Des histoires, des contes animés autour du livre pour rêver, grandir et s’émerveiller.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Stories and animated tales around books to dream, grow and marvel.
