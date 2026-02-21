Les petits chanteurs de Valence Place des Ormeaux Valence
Place des Ormeaux Cathédrale Saint Apollinaire Valence Drôme
Début : 2026-05-03 18:30:00
2026-05-03
Venez écouter les Petits Chanteurs de Valence, chœur d’enfants de la cathédrale, de 8 à 15 ans, pour une pause musicale de 30 minutes.
Chants, orgue, sous les voûtes séculaires de la magnifique cathédrale.
Place des Ormeaux Cathédrale Saint Apollinaire Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 47 31 91 petitschanteurs@valence.cef.fe
English :
Come and listen to the Petits Chanteurs de Valence, a cathedral choir for children aged 8 to 15, for a 30-minute musical break.
Singing, organ, under the centuries-old vaults of the magnificent cathedral.
