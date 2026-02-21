Les petits chanteurs de Valence Place des Ormeaux Valence

Les petits chanteurs de Valence

Place des Ormeaux Cathédrale Saint Apollinaire Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 18:30:00

fin : 2026-05-03 18:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Venez écouter les Petits Chanteurs de Valence, chœur d’enfants de la cathédrale, de 8 à 15 ans, pour une pause musicale de 30 minutes.

Chants, orgue, sous les voûtes séculaires de la magnifique cathédrale.

.

Place des Ormeaux Cathédrale Saint Apollinaire Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 47 31 91 petitschanteurs@valence.cef.fe

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and listen to the Petits Chanteurs de Valence, a cathedral choir for children aged 8 to 15, for a 30-minute musical break.

Singing, organ, under the centuries-old vaults of the magnificent cathedral.

L’événement Les petits chanteurs de Valence Valence a été mis à jour le 2026-02-21 par Valence Romans Tourisme