Les petits chercheurs d’art Le Touquet-Paris-Plage
Les petits chercheurs d’art Le Touquet-Paris-Plage jeudi 19 février 2026.
Les petits chercheurs d’art
Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Après une visite ludique de l’exposition, les enfants sont invités à réaliser une création plastique en lien avec une ou plusieurs œuvres observées.
Pour les enfants à partir de 7 ans et +
Tarif 5 € par enfant
Sur réservation 48h à l’avance sur www.letouquet-musee.com .
Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 62 62 musee@letouquet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les petits chercheurs d’art Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage