Les petits chercheurs d’art Le Touquet-Paris-Plage

Les petits chercheurs d’art

Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Après une visite ludique de l’exposition, les enfants sont invités à réaliser une création plastique en lien avec une ou plusieurs œuvres observées.

Pour les enfants à partir de 7 ans et +

Tarif 5 € par enfant

Sur réservation 48h à l’avance sur www.letouquet-musee.com .

