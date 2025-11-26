Les petits chocolatiers + Le Xocoatl des Aztèques Maison de l’Environnement Anglet

Les petits chocolatiers + Le Xocoatl des Aztèques

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Ces deux petits ateliers autour du chocolat permettent de découvrir ses étapes de fabrication et l’origine des caractéristiques organoleptiques du produit fini. Il s’agira également de révéler l’origine de la recette du chocolat et son évolution à travers les siècles !

L’atelier les petits chocolatiers regroupe des défis sensoriels, activités ludiques et dégustation de la fève de cacao au chocolat !

Le Xocoatl des Aztèques permettra aux participants de réaliser un chocolat chaud à la manière des Amérindiens.

Animé par l’association Sarde Sardexka.

Tout public à partir de 7 ans. .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

English : Les petits chocolatiers + Le Xocoatl des Aztèques

German : Les petits chocolatiers + Le Xocoatl des Aztèques

Italiano :

Espanol : Les petits chocolatiers + Le Xocoatl des Aztèques

L’événement Les petits chocolatiers + Le Xocoatl des Aztèques Anglet a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Anglet