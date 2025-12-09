LES PETITS CINÉFILOUS Lunel

LES PETITS CINÉFILOUS

Date(s) 17 décembre 2025 à partir de 10h30

Emplacement Départ à pied de la Maison Rousseau vers la Médiathèque

Gratuits sur inscription auprès de la Maison Rousseau Places limitées

À destination des parents et des enfants de 3 à 6 ans

En partenariat avec la Médiathèque Lunel Agglo, la Maison Rousseau propose aux parents de passer des moments privilégiés avec leurs enfants autour d’activités culturelles.

Les petits Cinéfilous offrent une alternative positive à l’usage des écrans, sans les interdire, mais en proposant un moment riche, convivial et original autour de contenus soigneusement sélectionnés. Au programme la découverte de courts-métrages de qualité, adaptés à l’âge des enfants, à partager en famille. .

English :

Date(s) December 17, 2025 ? from 10:30 am

Location: Walk from Maison Rousseau to Médiathèque

Free with registration at Maison Rousseau ? Limited places

For parents and children aged 3 to 6

