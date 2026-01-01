Les petits Claps, festival de courts-métrages Place Saint-Jacques Metz

Les petits Claps, festival de courts-métrages

Place Saint-Jacques Le Klub Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Le festival Les petits claps met à l’honneur le cinéma franco-allemand en offrant une plateforme unique aux étudiants, amateurs et professionnels pour découvrir des courts-métrages innovants issus de divers horizons culturels.

Véritable célébration de la diversité artistique et du partage culturel, ce festival unique propose une soirée inoubliable dédiée à la découverte et à la créativité, au cœur de la Grande Région. Cinéphiles, talents émergents et passionnés de cinéma sont les bienvenus pour vivre une expérience mémorable.Tout public

.

Place Saint-Jacques Le Klub Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Les petits claps festival celebrates Franco-German cinema, offering a unique platform for students, amateurs and professionals to discover innovative short films from diverse cultural backgrounds.

A true celebration of artistic diversity and cultural sharing, this unique festival offers an unforgettable evening dedicated to discovery and creativity, in the heart of the Greater Region. Cinephiles, emerging talents and film enthusiasts are all welcome for a memorable experience.

L’événement Les petits Claps, festival de courts-métrages Metz a été mis à jour le 2026-01-19 par AGENCE INSPIRE METZ