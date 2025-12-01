Les petits copains de Noël Saumur
Les petits copains de Noël Saumur mardi 23 décembre 2025.
Les petits copains de Noël
Saumur Maine-et-Loire
Début : 2025-12-23 11:00:00
fin : 2025-12-31 12:00:00
2025-12-23
Zélie et Comète, compagnons malicieux du Père-Noël, sont partis à la découverte des salles du château et déambulent parmi les œuvres d’art du musée.
Cependant, ils sont attendus de toute urgence pour finir de préparer les surprises de fin d’année ! Les enfants vont devoir les retrouver vite, avant que le Père-Noël ne s’en mêle, en suivant les traces de leurs petits pieds dissimulées dans le château.
Du 23/12 au 31/12/2025 le mardi et mercredi de 11h à 12h. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr
English :
Zélie and Comète, Santa?s mischievous companions, are off to discover the rooms of the château and wander among the museum?s works of art.
German :
Zélie und Comète, die schelmischen Begleiter des Weihnachtsmanns, sind auf Entdeckungsreise durch die Säle des Schlosses und schlendern zwischen den Kunstwerken des Museums umher.
Italiano :
Zélie e Comète, i dispettosi compagni di Babbo Natale, sono partiti alla scoperta delle sale del castello e si aggirano tra le opere d’arte del museo.
Espanol :
Zélie y Comète, los traviesos compañeros de Papá Noel, han salido a explorar las salas del castillo y a pasear entre las obras de arte del museo.
