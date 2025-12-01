Les petits copains de Noël

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 11:00:00

fin : 2025-12-31 12:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Zélie et Comète, compagnons malicieux du Père-Noël, sont partis à la découverte des salles du château et déambulent parmi les œuvres d’art du musée.

Cependant, ils sont attendus de toute urgence pour finir de préparer les surprises de fin d’année ! Les enfants vont devoir les retrouver vite, avant que le Père-Noël ne s’en mêle, en suivant les traces de leurs petits pieds dissimulées dans le château.

PRECISIONS HORAIRES

Du 23/12 au 31/12/2025 le mardi et mercredi de 11h à 12h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

English :

Zélie and Comète, Santa?s mischievous companions, are off to discover the rooms of the château and wander among the museum?s works of art.

German :

Zélie und Comète, die schelmischen Begleiter des Weihnachtsmanns, sind auf Entdeckungsreise durch die Säle des Schlosses und schlendern zwischen den Kunstwerken des Museums umher.

Italiano :

Zélie e Comète, i dispettosi compagni di Babbo Natale, sono partiti alla scoperta delle sale del castello e si aggirano tra le opere d’arte del museo.

Espanol :

Zélie y Comète, los traviesos compañeros de Papá Noel, han salido a explorar las salas del castillo y a pasear entre las obras de arte del museo.

L’événement Les petits copains de Noël Saumur a été mis à jour le 2025-11-07 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME