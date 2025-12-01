Les petits créateurs Pl. Julia Pont-Aven

Les petits créateurs

Le musée devient un terrain de jeu et de créativité pour les 6-11 ans. Dessiner, modeler, découper… l’occasion leur est donnée d’expérimenter et de pratiquer l’art différemment.

Chaque séance est consacrée à l’exploration d’une ou plusieurs œuvres du musée ou d’une exposition puis est suivie d’un atelier de création d’arts plastiques (peinture, dessin, gravure, etc.).

Partagez un moment convivial en famille lors de nos visites thématiques.

Durée: 1h30 Tarif comprenant l’entrée au musée.

A partir de 6 ans Accompagnement d’un adulte obligatoire.

Sur réservation, nombre de places limité. .

Pl. Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 14 43

