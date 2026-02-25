Les petits curieux Les 4 saisons Place Julia Pont-Aven
Regardez, imaginez et tendez l’oreille ! Tout un univers de tableaux, de couleurs et de motifs s’ouvre au regard, au rythme d’une visite adaptée aux plus petits !
Durée 30 minutes.
De 3 à 5 ans Accompagnement d’un adulte obligatoire. .
Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 14 43
