Les petits curieux Pl. Julia Pont-Aven

Pl. Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven Finistère

Début : 2025-12-26 10:45:00

fin : 2025-12-26

2025-12-26

Thème Inspiration océane les flots et la mer.

Regardez, imaginez et tendez l’oreille ! Tout un univers de tableaux, de couleurs et de motifs s’ouvrent au regard, au rythme d’une découverte pour les plus petits !

Public à partir de 3 ans.

La présence d’un adulte est obligatoire et nécessite l’achat d’un billet.

Les enfants doivent aussi être munis d’un billet (même s’il est gratuit ; car la jauge est à respecter) .

Pl. Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 14 43

